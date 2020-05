"MotherFatherSon". Richard Gere w pierwszej po 30 latach serialowej roli. Premiera w BBC First!

Richard Gere zagrał w serialu, którego scenariusz napisał autor "American Crime Story: Zabójstwo Versace". Premiera "MotherFatherSon" w BBC First już w maju. Poznaj szczegóły!

"MotherFatherSon" od poniedziałku, 25.05.2020 o godz. 22:30 w BBC First!

Richard Gere ("Pretty Woman") w pierwszej serialowej roli po 30 latach nieobecności na szklanym ekranie u boku Helen McCrory ("Peaky Blinders") i Billy’ego Howle’a ("The Witness for the Prosecution"). "MotherFatherSon" to porywająca opowieść napisana przez autora nominowanego do nagrody Emmy za "American Crime Story: Zabójstwo Versace" Toma Roba Smitha.

Max jest wpływowym właścicielem ogromnego imperium medialnego. Jego bronią jest informacja. Zna ciemne sekrety wielu wysoko postawionych osobistości ze świata biznesu i polityki, bez skrupułów korzysta z tej wiedzy. Jego syn Caden jest z kolei najmłodszym w dziejach redaktorem naczelnym "The National", jednej z gazet Maxa. Ciężar odpowiedzialności oraz nieustanne próby sprostania wysokim wymaganiom ojca wpędzają go w świat narkotyków oraz anonimowego seksu.

W wyniku prowadzenia takiego stylu życia Caden doznaje ciężkiego udaru. Nagle staje się bezbronnym dzieckiem potrzebującym pomocy żyjących w separacji rodziców. Dla Kathryn jest to szansa na ponowne porozumienie się ze zdominowanym przez ojca synem. Jednocześnie Caden zna tajemnice, które mogą doprowadzić do upadku imperium Maxa. A jego milczenia nie da się kupić. Gdy między Maxem a Kathryn rozgrywa się walka o duszę syna, w kraju rozpoczyna się bezwzględna walka polityków o duszę narodu...

Źródło: TVN24./x-news