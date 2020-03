"Motyw". Małgorzata Kożuchowska i Grażyna Sobocińska o graniu Luizy. Są do siebie podobne?

Małgorzata Kożuchowska i Grażyna Sobocińska to aktorki, które wspólnymi siłami wykreowały postać Luizy z serialu "Motyw". Jak przebiegała ich współpraca? Czy rzeczywiście są do siebie podobne?

W serialu "Motyw" Małgorzata Kożuchowska i Grażyna Sobocińska zagrały Luizę Porębską. Ta pierwsza wcieliła się wykreowała na ekranie dorosłą wersję, a ta druga zagrała jej młodsze wcielenie.

Dwie płaszczyzny czasowe sprawiły, że aktorki nie spotkały się razem na planie, ale jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć spotkały się, aby wspólnie stworzyć jedną z głównych bohaterek "Motywu". -Poświęciłyśmy czas na to, aby obgadać postać - wyjaśniła w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Grażyna Sobocińska.

Czy Małgorzata Kożuchowska i Grażyna Sobocińska są do siebie podobne? Aktorki w rozmowie z nami oceniły swoje podobieństwo na ekranie. Sprawdź, jak wspominają swoją wspólną pracę nad rolą Luizy.

O serialu "Motyw"

"Motyw" to historia o miłosnym trójkącie, pozorachi kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, „Czarna” oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia,a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin „Maks” Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującąw ich restauracji Annę Czarnecką. „Czarna” nie przyznaje się do winy; sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa.