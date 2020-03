"Motyw". Małgorzata Kożuchowska, Michał Czernecki i Agnieszka Grochowska chwalą nowy serial TVN. Co go wyróżnia?

"Motyw" to kolejna serialowa nowość stacji TVN, którą będzie można oglądać na antenie już od marca. Małgorzata Kożuchowska, Michał Czernecki i Agnieszka Grochowska po seansie pierwszego odcinka opowiedzieli nam o swoich wrażeniach i walorach serialu "Motyw". Co go wyróżnia?

"Motyw" we wtorki, od 3 marca, o godz. 21:30 w TVN! "Motyw" to nowy serial kryminalno-obyczajowy stacji TVN o miłosnym trójkącie i kłamstwach, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, "Czarna" oraz Maks. Fabułę "Motywu" otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin "Maks" Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą w ich restauracji Annę Czarnecką. "Czarna" nie przyznaje się do winy; sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa. W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską i Michała Czerneckiego. Tu się dzieje gęsto na bardzo wielu płaszczyznach i dlatego to jest takie... zasysające - oceniła serial "Motyw" po pierwszym odcinku Małgorzata Kożuchowska. Michał Czernecki zwrócił uwagę na to, że "Motyw" nie jest pozbawiony poczucia humoru, które ma stanowić "drugą nogę" serialu. Wspomniała o tym w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Agnieszka Grochowska, która zauważyła, że ogromna w tym zasługa reżysera "Motywu", Pawła Maślony. Paweł świetnie łączy tragedię z komedią. On ma takie swoje, specyficzne poczucie humoru, które też było widać już w 1. odcinku - powiedziała Agnieszka Grochowska. Początkowo oczywista sprawa, co chwila zmienia tor. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto strzelał. Aby rozwiązać serialową zagadkę, trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Za pomocą retrospekcji widzowie poznają Maksa, Luizę i Ankę z młodych lat. Co jeszcze zdradzili nam aktorzy serialu "Motyw"? Co wyróżnia nowy serial TVN?