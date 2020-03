"Motyw" odcinek 2. Szulc poznaje przeszłość Luizy i Czarnej. Jest coraz bliżej prawdy o strzelaninie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 2. odcinku serialu "Motyw" Szulc kontynuuje śledztwo w sprawie strzelaniny i dowiaduje się, jak Luiza i Czarna się poznały. Co kryje ich przeszłość? Pomoże mu to poznać prawdę? Sprawdź, co się wydarzy!

"Motyw" sezon 1. odcinek 1. we wtorek, 10.03.2020 o godz. 21:30 w TVN - sprawdź program tv Szulc (Michał Czarnecki) to policjant, który próbuje rozwikłać sprawę strzelaniny w restauracji. Ma już pierwszą podejrzaną - Czarnecką (Agnieszka Grochowska) - przeciw której świadczą wszystkie dowody. Czy to ona postrzeliła Luizę (Małgorzata Kożuchowska) i Maksa (Andrzej Konopka)? W 2. odcinku serialu "Motyw" Szulc ma pretensje do szefa, że nadal trzyma przy sprawie Meduzy Żyletę (Olga Bołądź). Sprawdzając dokumenty pominęła bardzo ważną informację, że Porębska była w policji. Podczas kolejnego przesłuchania z Czarnecką, Szulc dowiaduje się jak poznały się z Luizą w 1989 roku. Luiza (Grażyna Sobocińska) pomaga Czarnej (Agata Turkot), która poważnie skaleczyła się podczas spaceru na plaży. W ramach podziękowań Czarna pokazuje Luizie swoje magiczne miejsce nad morzem i zaprasza na imprezę do najlepszej dyskoteki w Gdańsku. Poukładana i grzeczna Luiza zgadza się, bo jest zaintrygowana nową koleżanką. Szulc prezentuje Oldze zdobycz, którą przyniosło złapanie Bycha. Torba wypchana jest gotówką, w środku jest 340 tysięcy złotych. Torba leżała obok sejfu, a Porębska twierdzi, że nie ma z pieniędzmi nic wspólnego. Szulc wraca wcześniej do domu, ale i Monika i Zuzka są na niego obrażone. Szulc próbuje pojednać się z Moniką, przeprasza ją kolejnymi pocałunkami. Romantyczną atmosferę przerywa Mikołaj. Rodzice znów muszą się nim zająć.