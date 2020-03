"Motyw" odcinek 6. Szulc dowiaduje się o romansie żony i trafia do szpitala! Zostanie odsunięty od sprawy? [CO SIĘ WYDARZY]

W 6. odcinku "Motywu" Szulc dowiaduje się przypadkiem, że jego żona ma romans z rehabilitantem Mikołaja. Mężczyzna w końcu trafia do szpitala. Zostanie odsunięty od sprawy? Sprawdź, co się wydarzy w 6. odcinku "Motywu".

"Motyw" odcinek 6. we wtorek, 7.04.2020 o godz. 21:30 w TVN - sprawdź program tv

Podczas rodzinnej kolacji Mikołaj ujawnia przypadkiem sekret Moniki (Magdalena Turczeniewicz). Chłopiec powtarza słowa Michała (Mateusz Rusin), którymi ten zawsze żegna się z Moniką. Szulc (Michał Czernecki) rozumie, że żona zdradza go z terapeutą i wybiega za nim na klatkę. Policjant rzuca się na Michała. Tej samej nocy pijany Szulc przychodzi do Olgi (Magdalena Walach), jednak ta wyrzuca go z mieszkania. Komisarz spędza noc w celi na komendzie.

Luiza wychodzi ze szpitala. Czarna będzie chciała ją zabić?Zobacz więcej

Rano budzi go Żyleta (Olga Bołądź), która wita go nową informacją o Czarnej (Agnieszka Grochowska). Czarnecka miała w Anglii wyrok w zawieszeniu za pobicie klienta w restauracji. Zjawia się również posterunkowy i oznajmia, że Czarnecka jest w ciąży. Szulc mdleje i trafia do szpitala. Kiedy komendant informuje go, że zostaje odsunięty od sprawy, Szulc nie ma zamiaru dłużej leżeć w szpitalu.

Podczas badania okazuje się, że Czarnecka jest już w 7 tygodniu ciąży. T oznacza, że kobieta spała więcej razy z Maksem niż ten, o którym mówiła Luiza.

Paweł na cmentarzu spotyka Luizę (Małgorzata Kożuchowska). Kobieta jest przekonana, że przyszedł tam specjalnie dla niej, jednak daje się namówić na chwilę rozmowy. Policjant informuje kobietę o ciąży jej dawnej przyjaciółki. Luiza udaje niewzruszoną.

Żyleta i Szulc jeszcze raz jadą na miejsce zbrodni, żeby odtworzyć wydarzenie z feralnej nocy. Niespodziewanie Szulc pada na ziemię. Najprawdopodobniej ma zawał...