"Motyw" odcinek 7. Czarnecka rodzi w więzieniu! Odda dziecko do adopcji? Paweł zaczyna pracę z Luizą. Co kombinuje Szulc? [CO SIĘ WYDARZY]

W 7. odcinku "Motywu" Czarnecka rodzi w więzieniu. Czy zdecyduje się oddać syna do adopcji? Paweł przenosi się do wydziału, w którym zatrudniła się Luiza. Co kombinuje Szulc? Sprawdź, co się wydarzy w 7. odcinku serialu "Motyw"?

Sprawa zabójstwa Maksa w końcu dobiegła końca. Po kilku miesiącach za winną uznano Czarnecką (Agnieszka Grochowska) i skazano ją na 25 lat więzienia. Wyrok zmusza ją do urodzenia dziecka w więzieniu. Po porodzie Czarna dostaje do podpisu dokumenty poświadczające, że kobieta decyduje się na oddanie syna do adopcji.

Luiza (Małgorzata Kożuchowska) postanawia wrócić do policji. Zatrudnia się w wydziale przestępstw niewykrytych. W tym samym czasie Szulc (Michał Czernecki) przyjeżdża do pracy, gdzie czeka na niego impreza powitalna. Policjant czuje się znacznie lepiej i przestał pić, więc może wrócić do swoich obowiązków. Ku zaskoczeniu wszystkich Szulc informuje, że odchodzi...

Okazuje się, że Paweł wniósł o przeniesienie do wydziału przestępstw niewykrytych. Luiza zgłasza skargę i informuje przełożonego, że nie chce z nim pracować przez wzgląd na przeszłość. Niestety nie udaje jej się go przekonać i kobieta jest zmuszona do pracy z Szulcem.

Policja odkrywa szczątki dziewczyny. Informacje, które Porębska otrzymuje po przebadaniu, sprawiają, że zaczyna ona podejrzewać, że to jest jej zaginiona siostra. Luiza przekazuje swój materiał genetyczny do przebadania.