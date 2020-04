"Motyw" odcinek 8. Szulc nadal węszy w sprawie Czajki. Zuzka szuka pomocy u Luizy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 8. odcinek serialu "Motyw". Szulc nadal węszy w sprawie Czajki. Zuzka szuka pomocy u Luizy! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 8. odcinku "Motywu"!

W 8. odcinku serialu "Motyw" Luiza (Małgorzata Kożuchowska) odwiedza Robala (Adam Cywka), który pokazuje jej zdjęcia z feralnej imprezy, po której zaginęła Julka (Anna Adamus). Intryguje ją zwłaszcza jedna fotografia, na której Czarna (Agnieszka Grochowska) dość ekspresyjnie rozmawia z Julką. Luiza zaczyna porządki w pokoju Julki. Przypadkiem znajduje pod poluzowaną deską w podłodze i pamiętnik siostry. Zabiera go ze sobą. Sprawa zaginięcia dziewczyny nie daje jej spokoju.

Szulc (Michał Czernecki) nadal węszy w sprawie Czajki (Modest Ruciński). Odwiedza jego konkubinę, która twierdzi, że nie widziała Damiana od roku i że mieszka on teraz w Niemczech. Komisarz prosi Żyletę (Olga Bołądź) o pomoc w jego zlokalizowaniu.

Luiza dostaje telefon od Zuzki (Nel Kaczmarek). Dziewczyna prosi ją o pomoc. Jest kompletnie pijana i nie wie, co ze sobą zrobić. Porębska zabiera ją spod klubu do siebie do domu, żeby mogła odpocząć i wytrzeźwieć.