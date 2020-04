"Motyw" odcinek 9. Czarna wyjawi Szulcowi całą prawdę o Luizie? Monika składa papiery rozwodowe! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 9. odcinek serialu "Motyw". Czarna wyjawi Szulcowi całą prawdę o Luizie? Monika składa papiery rozwodowe! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 9. epizodzie "Motywu".

"Motyw" odcinek 9. we wtorek, 28.04.2020 o godz. 21:30 w TVN - sprawdź program tv

W 9. odcinku serialu "Motyw" Szulc (Michał Czernecki) odwiedza Czarną (Agnieszka Grochowska) w więzieniu. Wypytuje ją o to, dlaczego Luiza (Małgorzata Kożuchowska) może jej aż tak bardzo nienawidzić. Czarna rozpoczyna swoją opowieść…

O poranku Szulca odwiedza Żyleta (Olga Bołądź). Nie udało jej się dorwać Damiana (Modest Ruciński), w dodatku porządnie od niego oberwała. Szulc tłumaczy jej dlaczego jest on taki ważny.

Luiza zostaje zaatakowana przez nieznajomego sprawcę, który przychodzi do niej z wyraźnym poleceniem: nie masz dzieci i tak ma zostać. Pojawia się Szulc, on już wie, kto jest za to odpowiedzialny.

Komisarz otrzymuje od Moniki (Magdalena Turczeniewicz) papiery rozwodowe. Jest wściekły, ale nie ma nawet czasu skończyć z żoną rozmowy. Znów dzwoni telefon.