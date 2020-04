"Motyw". Olga Bołądź opowiedziała o pasji, którą odkryła w sobie dzięki chłopakowi. Pokazała swoją nową kolekcję!

Olga Bołądź zdradziła nam, co robi w domu podczas pandemii koronawirusa. Okazuje się, że dzięki swojemu chłopakowi odkryła nową pasję. Co to takiego?

Olga Bołądź ma nową pasję Z powodu pandemii koronawirusa każdy z nas musi nauczyć się żyć w nieco inny niż dotychczas sposób. To dotyczy także wokalistów i aktorów. Będąc w domu Olga Bołądź nie narzeka na nudę. Ogląda seriale, ale przede wszystkim spędza czas z synkiem oraz... odkrywa nowe pasje! Bołądź zaczęła oglądać seriale "Mały Zgon" i "Euforia", ale przyznała, że więcej czasu spędza na rozmawianiu z najbliższymi, gotowaniu, pieczeniu i zajmowaniu się roślinami. - Mam ogródek na moich parapetach. Wyrosły mi poziomki, zawiązują się truskawki, wzrastają pomidorki - zdradziła aktorka. Okazuje się, że pierwsze rośliny Olga dostała od swojego chłopaka. - Tak to się rozrasta i sprawia nam dużo przyjemności - powiedziała, po czym zaprezentowała swoją kolekcję roślin na parapecie. Zobacz wideo!