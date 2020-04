"Motyw". Olga Bołądź zdradza, czy będzie 2. sezon serialu TVN. Kiedy premiera jej filmu "Alicja i żabka"?

Czy będzoe 2. sezon "Motywu"? Wielu fanów serialu TVN zadaje sobie to pytanie, a wcielająca się w "Żyletę" Olga Bołądź zna na nie odpowiedź. Aktorka zdradziła też, że gotowy jest już jej debiut reżyserski, film pt. "Alicja i żabka".

"Motyw" - będzie 2. sezon?

Serial "Motyw" to nowość od TVN, która na ekranach telewizorów zagościła wiosną 2020 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska, Michał Czernecki i Olga Bołądź. Historia zagadkowego morderstwa zainteresowała widzów na tyle, że planowany jest 2. sezon produkcji.

Jak się okazuje, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany ekipie serialu TVN. Jak wskazuje Olga Bołądź, czyli serialowa "Żyleta", zdjęcia do nowych odcinków "Motywu" miały rozpocząć się w marcu. Wszyscy mają nadzieję, że prace zaczną się najszybciej, jak to możliwe.

Olga Bołądź zdradziła nam także, że na premierę czeka jej debiut reżyserski. Film pt. "Alicja i żabka" to kino gatunkowe, poruszające trudny temat dorastania i aborcji. - To jest film opowiadany w konwencji bajki. Jest tam dużo kostiumów i scenografii - wskazuje Bołądź. - Opowiada o tym, co się dzieje z 14-latką, gdy dowiaduje się, że jest w ciąży i staje przed trudną decyzją - czy urodzić dziecko, czy dokonać aborcji - dodaje aktorka i reżyserka.

W główną rolę w filmie "Alicja i żabka" wciela się debiutująca Julia Kuzka. Oprócz niej w obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Boczarska, Łukasz Simlat, Izabela Kuna i Jan Frycz. - Jestem zadowolona z efektu. Widzę też swoje błędy i wiem, co chcę robić dalej - konkluduje Bołądź. Co jeszcze nam powiedziała? Zobacz wideo!

