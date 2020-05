"Motyw". Półnaga Małgorzata Kożuchowska na starym zdjęciu. Zachwyceni fani komplementują ciało aktorki!

Małgorzata Kożuchowska opublikowała w sieci zdjęcie, na którym pojawia się w staniku, szortach i skąpym futerku. Zachwyceni fani nie mogą przestać komplementować zgrabnego ciała aktorki.

Półnaga Małgorzata Kożuchowska na zdjęciu

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Małgorzata Kożuchowska pokazała odważne zdjęcie sprzed lat. Jest na nim ubrana jedynie w błyszczący stanik od bikini, szorty i skąpe futerko. Kusi zgrabnym, opalonym ciałem i tylko z pozoru obojętną postawą. Fotografię podpisała w następujący sposób:

Sobota. Ja gotowa na imprezę, której nie ma. #saturday #partytime #readytoparty #gogirl

Fani nie ukrywają zachwytu nad ciałem aktorki. "Wow jaka figura💪Megaaaaa!!!!!Rewelacyjnie pani wygląda!!!" - czytamy. Zdjęcie skomentowały też koleżanki Kożuchowskiej z branży. "Jest moooc! HOT!" - napisała Joanna Koroniewska, a Ada Fijał dodała: "Uuu na grubo siostro! Tzn. na chudo, ale na bogato!". Jedna z fanek dokładnie opisała historię fotografii z półnagą Kożuchowską: "Zdjęcie zrobione 16 lat temu. Jak zobaczyłam Panią na okładce "Elle", to koniecznie musiałam mieć to futerko na swój ślub. Dostępne było jedynie w Mango w Szczecinie, kolega z pracy akurat był w mieście i mi kupił. Gazetę mam do dziś, futerko zresztą tez. Na niejednej studniówce było, ślubie i nadal na topie" - napisała Internautka.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news