"Motyw". Żyleta jedną z najciekawszych postaci w serialu. Olga Bołądź miała na to spory wpływ!

"Żyleta" to jedna z bohaterek serialu "Motyw" TVN. Wciela się w nią Olga Bołądź, która zaznacza, że zgodziła się na kolejną rolę policjantki pod pewnymi warunkami. Jakimi?

Olga Bołądź jako Żyleta w "Motywie"

Żyleta w serialu "Motyw" to policjantka, która pracuje w duecie z komisarzem Szulcem (Michał Czernecki). Wciela się w nią Olga Bołądź, która w swojej karierze ma już na koncie kilka ról policjantek. Aktorka przyznaje, że wahała się, czy przyjąć następną taką rolę. Co ją przekonało?

Olga Bołądź zdradza, czy będzie 2. sezon serialu TVN. Kiedy premiera jej filmu "Alicja i żabka"?Zobacz więcej

- Chciałam stworzyć niebanalną postać, więc stwierdziłam, że mogę w to wejść, ale to musi być kompletnie inna bohaterka. Najlepiej żeby była niezdarą, jąkała się i potykała o własne nogi, a jeśli ma pseudonim Żyleta to na pewno nie dlatego, że jest twarda, tylko dlatego, że się cięła - zdradza Bołądź.

Nie bez wpływu na postać Żylety jest główny bohater, komisarz Szulc. Olga Bołądź podkreśla, że praca u boku Michała Czerneckiego to sama przyjemność. - Reżyser Paweł Maślona bardzo polubił naszą dwójkę, nasz tandem i rzeczywiście sprawiało nam przyjemność kombinowanie na bieżąco, jak ma wyglądać ta relacja - opowiada aktorka. Co jeszcze nam zdradziła? Zobacz wideo!

Olga Bołądź opowiedziała o pasji, którą odkryła w sobie dzięki chłopakowi. Pokazała swoją nową kolekcję!Zobacz więcej