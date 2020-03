Msza święta w niedzielę, 15.03.2020 r. w TV i online. Gdzie obejrzeć relacje z kościołów w telewizji i internecie, aby nie wychodzić z domu?

Zgodnie z zaleceniami rządu i ekspertów, w najbliższym czasie powinniśmy ograniczyć wychodzenie z domu. Niewskazane jest także uczestniczenie w wydarzeniach, które gromadzą wiele osób w jednym miejscu, w tym - we mszy świętej. Sprawdzamy zatem, gdzie w niedzielę, 15 marca 2020 roku obejrzeć mszę świętą w telewizji i internecie.

Msza święta w telewizji i internecie - gdzie oglądać?

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa, władze w Polsce podjęły decyzję o zamknięciu szkół, uniwersytetów, przedszkoli, kin, teatrów oraz placówek kulturalnych. Wszystko po to, aby nie gromadzić się w dużym gronie w jednym miejscu, w tym samym czasie. To może ograniczyć zasięg rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem. Dotyczy to także mszy świętych. Aby nie wychodzić z domu, wiele stacji telewizyjnych będzie pokazywać transmisje z kościołów.

Natalia Kukulska przez koronawirusa odwołała mszę świętą za mamę. Nabożeństwo zostanie przełożone?Zobacz więcej

"Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca m.in. osobom w podeszłym wieku i z objawami infekcji" - napisała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w opublikowanym w czwartek (12.03) komunikacie. "Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe - czytamy. Gdzie zatem obejrzeć mszę świętą w niedzielę?

Msza święta w niedzielę, 15.03.2020 - transmisja TV i online

Już o godz. 7 rano Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach można oglądać w TVP1.

Widzowie Polsat News obejrzą mszę świętą nadawaną ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9.

Telewizja TRWAM w każdą niedzielę transmituje od godz. 9:30 Mszę Świętą z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Polsat Rodzina o godz. 10:30 pokaże mszę świętą dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Z kolei TVP Polonia transmituje mszę św. w każdą niedzielę o godzinie 13:00 - z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu.

Dodatkowo, na antenie TVP1 o godz. 12 wyemitowany zostanie Anioł Pański z papieżem Franciszkiem.

Msze święte będzie można obejrzeć także online. O godz. 11 rozpocznie się transmisja z mszy z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie, którą pokaże tvn24.pl.

Barbara Kurdej-Szatan oburzona decyzją o zamknięciu kin i teatrów z powodu koronawirusa?!Zobacz więcej