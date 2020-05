"MTV Cribs" powraca! Sandra Kubicka jako pierwsza pokaże swój dom w nowych odcinkach popularnego programu

MTV po raz kolejny odwiedzi domy gwiazd! Stacja realizuje nową edycję kultowego formatu "MTV Cribs", w którym widzowie zaglądają – dosłownie - za kulisy show biznesu. Gospodynią programu jest Nina Cieślińska.

Wielki powrót "MTV Cribs"!

"MTV Cribs" to jeden z najpopularniejszych formatów w historii MTV, w którym gwiazdy oprowadzają widzów po swoich domach i opowiadają o codziennym życiu. "Postanowiliśmy zrealizować kolejną edycję programu dostosowaną do panujących obecnie zaleceń społecznej izolacji. Nowe okoliczności uwzględniliśmy również w modelu emisyjnym – program będzie emitowany online, na kanale MTV na YouTube" - mówi Daniel Reszka VP, Comedy & Entertainment, Youth & Music Brands ViacomCBS Networks CEE. W nowej odsłonie "MTV Cribs" prowadząca, Nina Cieślińska, za pomocą komunikatora internetowego łączy się z bohaterami, którzy opowiadają o swojej codzienności, sposobach na spędzanie wolnego czasu i planach na przyszłość. W pierwszym odcinku do swojego domu zaprosi widzów popularna modelka Sandra Kubicka.

"Chcieliśmy zaproponowac naszym widzom program szyty na miarę "nowej rzeczywistości". Dzięki temu, że dysponujemy tak bogatą i inspirujacą biblioteką programową, mieliśmy mnóstwo pomysłów na stworzenie programu, odpowiadajacego na nowe potrzeby naszych fanów w obecnej rzeczywistości. Ale nie mieliśmy wątpliwości, że format "MTV Cribs" będzie doskonałym wyborem. Dodatkowo nasza propozycja wpisuje się w inicjatywę ViacomCBS #RazemNaOdległość, która realizowana jest na wiele sposobów przez oddziały firmy na całym świecie" – dodaje Daniel Reszka. Program dostępny będzie na kanale MTV Polska na YouTube. Premierowe odcinki publikowane będą od 19 maja, we wtorki i czwartki.

Format "MTV Cribs" zadebiutował na kanale MTV w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 19 zrealizowanych sezonów w programie pojawiły się największe światowe gwiazdy, w tym Mariah Carey, 50 Cent, Robbie Williams, Moby, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Missy Elliot czy Hugh Heffner. W Polskiej edycji, emitowanej w latach 2008-2011, kamery MTV odwiedziły domy takich gwiazd, jak Doda, Natalia Kukulska, Anna Wyszkoni, Patrycja Kazadi, Marysia Sadowska, Ewa Farna, Muniek Staszczyk, Peja, Mariusz Czerkawski czy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.