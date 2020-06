MTV Polska świętuje Pride Month i wspiera społeczność LGBT. Lady Nina wyjaśnia, czym się tolerancja

Jak co roku MTV Polska przyłącza się do ogólnoświatowych obchodów miesiąca dumy i równości, w ramach których przygotowała dedykowany, tęczowy filtr na Instagram oraz zaprosiła przedstawicieli show biznesu do współpracy przy materiale wideo.

Marka MTV od początku swojego istnienia utożsamia się z takimi wartościami, jak poszanowanie różnorodności i tolerancja. Stacja niejednokrotnie angażowała się i organizowała akcje wspierające mniejszości oraz osoby wykluczone. Od lat, pod tęczowym logo „MTV Pride", bierze także aktywny udział w warszawskiej Paradzie Równości. W tym roku, chcąc wyrazić swoje wsparcie dla idei Pride Month, przygotowaliśmy szereg aktywności na antenie oraz w kanałach społecznościowych, mówi Agnieszka Odachowska, PR manager ViacomCBS International Networks w Polsce. Na oficjalnym profilu stacji na Instagramie dostępny będzie dedykowany filtr, stworzony przez studio Lens That, które specjalizuje się w tworzeniu efektów AR dla marek na Facebooku, Instagramie, Snapchacie i TikToku. Majka Jeżowska wspiera młodzież LGBT: Przeraża mnie to, że myślą o samobójstwieZobacz więcej Dzięki niemu, wszyscy, którzy nie mogą w tym roku przemaszerować ulicami polskich miast, będą mieli możliwość, by zamanifestować swoje przekonania w sieci i tym samy przyłączyć się do obchodów tzw. Pride Month - dodaje Agnieszka Odachowska. W planowanym dniu Parady Równości w Warszawie, 20 czerwca, zgodnie z wieloletnią tradycją logo stacji oraz cała oprawa antenowa przybiorą barwy tęczy. Ponadto stacja postanowiła oddać głos związanym z MTV przedstawicielom rodzimego show biznesu. Prezenterka Nina Cieślińska i dziennikarz Piotrek Grabarczyk opowiedzieli o tym, co dla nich oznacza tolerancja. Materiały video z ich udziałem dostępne będą na kanałach MTV Polska na w serwisach YouTube i Facebook.