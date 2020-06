"My Way". Edyta Górniak wspiera antyszczepionkowców. Internauci nie zostawili na wokalistce suchej nitki!

Pandemia koronawirusa sprawiła, że coraz więcej znanych osób zabiera głos w sprawie sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie. Jedną z gwiazd, które dzielą się z fanami medycznymi teoriami spiskowymi jest Edyta Górniak. Wokalistka jakiś czas temu poinformowała, że dopóki żyje nie da się zaszczepić przeciwko COVID-19. Apelowała przy tym do ministra zdrowia o spotkanie i debatę w sprawie szczepień.

Edyta Górniak nadal chętnie wypowiada się na tematy epidemiologiczne. Ostatnio wsparła ruch antyszczepionkowców. Podczas międzynarodowego protestu przeciwko przymusowi szczepień odczytany został jej list.

Podstawowym, obowiązującym we Wszechświecie prawem poza grawitacją, jest Miłość. Miłość, czyli Życie. Życie - czyli witalność, piękno, szczęście, rozwój, równowaga, oddanie, delikatność i szacunek wobec drugiego Człowieka. A także rozwaga, balans i sprawiedliwość. Wzajemne wsparcie, wiara i zaufanie. Zaufanie - czyli poczucie bezpieczeństwa. I dziś, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, zasługuje na to i potrzebuje tego - każdy z Nas. Wszystko, co jest przeciwieństwem Miłości, w szczególności agresja, kłamstwo, strach, destrukcja, czy przymus - nie ma uzasadnienia w istocie życia na Ziemi - zaczęła Edyta Górniak.