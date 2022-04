"Na dobre i na złe". Karolina Borkowska dorastała na oczach widzów. Mogła być gwiazdą TV, ale wybrała inną drogę! Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda?

"Na dobre i na złe" to jeden z najpopularniejszych seriali na antenie TVP. Produkcja, która nadawana jest od 1999 rok, dzisiaj jest już praktycznie innym serialem niż dawniej. Przed laty jedną z gwiazd "Na dobre i na złe" była Karolina Borkowska, która praktycznie dorastała na oczach widzów! Dlaczego nie została gwiazdą TV? Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda? Sprawdźcie.

Karolina Borkowska z "Na dobre i na złe" dorastała na oczach widzów. Mogła być gwiazdą TV, ale wybrała inną drogę! Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda?

"Na dobre i na złe" to serial, którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Produkcja nadawana jest od 1999 roku i ma liczne grono fanów, którzy pokochali lekarzy z Leśnej Góry. Jednak dzisiejsze odcinki "Na dobre i na złe" w zasadzie niczym nie przypominają epizodów sprzed lat, za którymi najwierniejsi widzowie tęsknią do dzisiaj. Ech, to były czasy, gdy głównymi bohaterami serialu byli Zosia, Jakub i Bruno!

Gdy rozpoczynała się emisja "Na dobre i na złe", w obsadzie serialu znalazła się Karolina Borkowska, która prywatnie jest córką aktora Jacka Borkowskiego. Zdolna nastolatka wcielała się w Agnieszkę Walicką, córkę Bruna, która przysparzała wielu problemów rodzicielskich lekarzowi. Borkowska w obsadzie serialu pojawiała się do 2005 roku, gdy postanowiła rozstać się z rolą, co wielu widzów zasmuciło. Warto zauważyć, że chociaż Karolina Borkowska grała w "Na dobre i na złe" postać z drugiego planu, to fani produkcji pamiętają tę bohaterkę oraz aktorkę do dzisiaj!

Karolina Borkowska urodziła się 23 marca 1983 roku w Warszawie. W telewizji zaczęła pojawiać się już jako dziecko. Zaczęło się od spektakli Teatru Telewizji - "Spotkanie nad morzem" (1994), "Ogrodnik i jego chlebodawcy" (1994) oraz "Na razie w porządku, mamo!" (1994). Następnie przyszedł czas na serial "Na dobre i na złe", dzięki któremu Karolina Borkowska stała się rozpoznawalna. Kolejne produkcje, w których na moment pojawiła się Borkowska to "Pierwsza miłość" oraz "Biuro kryminalne".

Borkowska latach 1993-1997 współprowadziła program Polskie ABC w TVP Polonia. Co ciekawe, w 2005 roku ukończyła studium teatralne w Teatrze Żydowskim, w którym występowała w latach 2002-2012. Finalnie jednak nie obrała aktorskiej ścieżki; w latach 2003-2008 studiowała Marketing Polityczny i Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zresztą poznała swojego późniejszego męża - Pawła Bylickiego. Para wzięła ślub w 2010 roku, a cztery lata później doczekali się synka.

Karolina Borkowska próbowała swoich sił w mediach. Była wydawcą w programie "Pytanie na śniadanie", a także współpracowała przy "Panoramie". W 2010 roku postanowiła poświęcić się branży PR i założyła własną agencję Public Dialog. Do dzisiaj Karolina Borkowska działa w branży i osiąga w niej duże sukcesy.

ZOBACZCIE, JAK ZMIENIENIŁA SIĘ KAROLINA BORKOWSKA!

