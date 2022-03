"Na dobre i na złe". Narodziny dziecka Żebrowskich już niebawem! Para przygotowuje się do przywitania na świecie ich 4. dziecka

Jakiś czas temu Aleksandra Żebrowska poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka. Żona Michała Żebrowskiego i jej mąż, rozpoczęli już przygotowania związane z tym wielkim dniem.

Rodzina Żebrowskich

Michał i Aleksandra Żebrowscy wzięli ślub 13 lat temu. Do tej pory para doczekała się już trzech synów: dwunastoletniego Franka, dziewięcioletniego Henia i półtorarocznego Feliksa. Jednak to nie koniec powiększania rodziny aktora znanego z "Na dobre i na złe". W lutym tego roku, Aleksandra Żebrowska poinformowała w mediach społecznościowych, że małżeństwo spodziewa się przyjścia na świat 4. dziecka. Z miejsca runęła lawina komentarzy gratulujących szczęśliwej parze.

Czwarte dziecko Żebrowskich

Według doniesień magazynu "Rewia", para nie zna płci ich kolejnego dziecka. Wiadomo jednak, że rodzicom marzy się, aby tym razem była to córeczka. Jednakże podkreślają, że nie mieliby nic przeciwko, gdyby okazało się ono kolejnym synem. Aleksandra Żebrowska nie powinna mieć problemów z zaopiekowaniem się tak liczną rodziną, ponieważ wyniosła ona doświadczenie ze swojego rodzinnego domu, gdzie wychowywała się wśród licznego rodzeństwa.

Jestem najstarsza z ośmiorga rodzeństwa, więc czynności związane z pielęgnacją niemowląt praktykowałam od dziecka i nadal bardzo je lubię. Kiedy byłam młodsza, sama mogłam obserwować, jak wygląda bycie mamą czwórki, piątki, szóstki dzieci, kiedy jeszcze na świat przychodzi kolejne dziecko. Rodzina, w której jest zgoda, miłość i wzajemny szacunek to wielka wartość - wyznała "Rewii" Aleksandra Żebrowska.

Małżeństwo Żebrowskich już dokładnie zaplanowało, że jak tylko urodzi się ich maluszek, a Aleksandra dojdzie do siebie, to całą rodziną wyjadą do ich ukochanego domu w górach. Ma to się odbyć latem, więc rodzina w komplecie będzie mogła nacieszyć się swoją bliskością w otoczeniu natury.

