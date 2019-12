"Na dobre i na złe" odcinek 763. Agata i Lina zaczną walczyć o Szczepana! Po której stronie stanie Lipski? [CO SIĘ WYDARZY]

Niespodziewanie Agata i Lina zaczną być o siebie zazdrosne! W 763. odcinku "Na dobre i na złe" będzie dochodziło między nimi do spięć, a Szczepan zrobi Agacie awanturę! Dlaczego? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 763. w środę, 15.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Agata (Emilia Komarnicka-Klynstra) była w szoku, gdy dowiedziała się, że Szczepan (Kamil Kula) wziął ślub. Jeszcze bardziej się zdziwiła, gdy dowiedziała się, że to fikcja! To jednak wcale nie naprawi ich relacji, tylko jeszcze bardziej je skomplikuje...

W 763. odcinku "Na dobre i na złe" Agata zadzwoni do Wiki (Katarzyna Dąbrowska) i opowie jej o całej sytuacji. Rozmowa z przyjaciółką uświadomi Woźnickiej, że nadal czuje coś do Szczepana! - Miałam nadzieję, że kiedyś będziecie razem. Myślałam, że wróciłaś do Leśnej Góry dla niego - usłyszy od Consalidy. Niestety wkrótce później Agata zauważy, że jej ukochany powoli zakochuje się w Linie (Izabela Perez)! Kobiety staną się o siebie zazdrosne i zaczną się częściej kłócić.

W końcu Lina ostrzeże męża, że nikt nie uwierzy, że ich małżeństwo jest prawdziwe, jeśli mieszkają z jego byłą dziewczyną. Co gorsza, jeszcze tego samego dnia Lipski odbierze telefon z urzędu do spraw cudzoziemców i będzie przekonany, że to sprawka Agaty! Zrobi jej awanturę, choć ona zapewni go, że nie ma z tym nic wspólnego.

Jak dalej potoczą się losy tej trójki? Agata nie ma szans już być ze Szczepanem?

