"Na dobre i na złe" odcinek 764. Dominika jest w ciąży?! Jej ojciec będzie przerażony! [CO SIĘ WYDARZY]

W 764. odcinku "Na dobre i na złe" Dominika i Marcin będą kontynuować swój związek, a ojciec dziewczyny nie będzie zachwycony. Szczególnie, gdy jego kolega z pracy zasugeruje, że jego córka wkrótce może zajść w ciążę... Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 764. w środę, 22.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wkrótce Dominika (Paulina Gałązka) będzie mogła w końcu wyjść ze szpitala. Marcin (Filip Bobek) będzie bardzo szczęśliwy i postanowi wyznać jej swoje uczucia! Już nic m nie przeszkodzi w byciu razem?

Ojciec dziewczyny, prokurator Grec (Jacek Mikołajczak) również odetchnie z ulgą, ale bardzo szybko znowu zacznie się martwić. Wszystko dlatego że w 764. odcinku "Na dobre i na złe" jego kolega z pracy (Marcin Stec), który zajmuje się sprawą Molendy, ostrzeże go przez przyszłym zięciem. Kąkol wystraszy go, że jego córka wkrótce może mieć dziecko z bandytą!

- Pana córka związała się z bandytą. Za chwilę może być z nim w ciąży. Niech pan prześledzi jego przeszłość, ponieważ świadczy przeciwko niemu. Realizował na zlecenie kolejną fikcyjną śmierć i niechcący przedawkował. A może to było morderstwo z premedytacją?

Te słowa dadzą Grecowi do myślenia i spotka się z Marcinem, by wyjaśnić sprawę. On oczywiście zaprzeczy, że jest winny, lecz prokurator będzie miał dylemat. Jak to się skończy? Rozdzieli Dominikę i Marcina?

