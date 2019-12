"Na dobre i na złe" odcinek 764. Hania pozbędzie się swojej matki! Lucyna w końcu zniknie z Leśnej Góry? [CO SIĘ WYDARZY]

W 764. odcinku "Na dobre i na złe" Hani uda się załatwić przeniesienie Lucyny do innego szpitala. Czy pozbędzie się matki z Leśnej Góry na dobre? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 764. w środę, 22.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) była załamana, gdy dowiedziała się, że Lucyna (Anna Samusionek) będzie odbywać swoje prace społeczne w szpitalu w Leśnej Górze. Postanowiła jednak nijak jej nie pomagać, ale Sikorka i tak sobie poradziła dzięki swoim intrygom...

W końcu Hania powie "dość"! Uzna, że nie może pracować z matką w jednym miejscu i postanowi się jej pozbyć! W 764. odcinku "Na dobre i na złe" zakomunikuje jej, że ta musi przenieść się do Zgierza.- Załatwiliśmy ci z tatą przeniesienie do waszego szpitala w Zgierzu. Wracasz do domu! - powie z niemałą satysfakcją.

Lucyna będzie wściekła! Spróbuje uciec od tego tematu, ale Hania będzie nieugięta! Czy Lucyna rzeczywiście zniknie z Leśnej Góry czy może znowu uda jej się coś wymyślić? Tego dowiemy się wkrótce!

