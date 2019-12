"Na dobre i na złe" odcinek 764. Tretter zatęskni za dawną ekipą w Leśnej Górze! Zrezygnuje z pracy?! [CO SIĘ WYDARZY]

Tretter (Piotr Garlicki) jest jednym z bohaterów ze "starej ekipy", który do tej pory pracuje w Leśnej Górze. Przez wiele lat pojawiało się wielu nowych lekarzy, a on nie jest już dyrektorem, ale wciąż pojawia się na naszych ekranach.

Jednak w 764. odcinku "Na dobre i na złe" byłego dyrektora najdzie bardzo refleksyjny nastrój. Okaże się, że tego dnia nadejdzie kolejna rocznica ślubu Stefana i Danuty (śp. Daria Trafankowska), którą Tretter bardzo przeżyje. Zwierzy się zaniepokojonemu jego zachowaniem Michałowi (Mateusz Janicki), że tęskni za dawnymi przyjaciółmi z pracy.

Melancholijna chwila o poranku. Ten szpital to wszystko, co mam. Kiedyś byli tu wszyscy moi przyjaciele, żona... Mamy dziś z Dusią rocznicę ślubu. Zawsze szliśmy gdzieś na piwo. Uświadomiłem dziś sobie, że już nie mam z kim... Jedyny Falkowicz (Michał Żebrowski), ale on ma swoją rodzinę. Nagle wielką. Na szczęście są jeszcze pacjenci... - westchnie.