"Na dobre i na złe" odcinek 765. Bart zacznie eksperymentalną kurację rdzenia! Uda mu się wyleczyć Kazię? [CO SIĘ WYDARZY]

W 765. odcinku "Na dobre i na złe" Bart, zainspirowany przypadkiem Kosy, zdecyduje się zacząć eksperymentalną kurację rdzenia. Zaangażuje do tego również Kazię! Czy uda mu się ją wyleczyć? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 765. w środę, 29.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Przypadek Kosy (Krzysztof Chudzicki) przypomniał Bartowi (Piotr Głowacki), że już kiedyś próbował wyleczyć uszkodzony rdzeń, ale mu się to nie udało. Jednak w 765. odcinku "Na dobre i na złe" pacjent profesora będzie próbował się zabić, a ten w końcu spróbuje namówić go na eksperymentalną operację.

Kosa nie będzie chętny, ale Bart się nie podda.

- Chcemy przywrócić funkcję rdzenia... Mamy plan!(…) Dlaczego mielibyśmy to robić, gdybyśmy uważali, że może się nie udać?

- Profesorowie szukają frajerów, na których mogą sobie eksperymentować… jak na szczurach.(…) Gwarantuje mi pan, że po tej operacji będę znowu chodził?

- Tego nie mogę zagwarantować...

Artur zwerbuje do swojej ekipy znajomego rehabilitanta – Darka (w tej roli Łukasz Kurczewski) i odkryje, że jedną z jego pacjentek jest Kazia (Zuzanna Lit). Wiedząc, że dziewczyna doznała podobnego urazu, co Kosa, postanowi ją również włączyć do zespołu.

- Chcę ci zaproponować uczestnictwo w programie, który będzie przygotowywał do eksperymentalnej operacji rdzenia...

- Genialnie!

- Bitwa odbędzie się w przyszłości, ale już od dzisiaj zaczyna się ciężka praca... Musimy być perfekcyjnie przygotowani. Jaka jest twoja decyzja?

- Może być tylko jedna!

- Chcę, żebyś przygotowała plan eksperymentu na podstawie moich materiałów i według moich wskazań… A ja to potem skoryguję. OK? No, to to roboty!

Czy Kazia również zostanie poddana tej kuracji? Bart ją wyleczy?

