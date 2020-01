"Na dobre i na złe" odcinek 765. Marcin znów będzie lekarzem! Uda mu się odzyskać zaufanie kolegów? [CO SIĘ WYDARZY]

W 765. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Marcin ponownie zostanie przyjęty do pracy anestezjologa w szpitalu w Leśnej Górze! Jak będą wyglądały jego pierwsze kroki w nowej-starej roli? Sprawdź, co już wiemy!

"Na dobre i na złe" odcinek 765. w środę, 29.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Filip Bobek) brał udział w upozorowaniu śmierci jednego z pacjentów i na jakiś czas stracił prawo do wykonywania zawodu lekarza. Okres zawieszenia powoli dobiega końca i już niedługo będzie on już mógł wrócić do zawodu.

Dominika jest w ciąży?! Jej ojciec będzie przerażony!Zobacz więcej

W 765. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Molenda postanowi przyjąć ofertę Konicy (Robert Koszucki) i zatrudni się na okres próbny na stanowisku anestezjologa na nowo powstałym oddziale kardiologicznym. Nie wszystkim jednak spodoba się taki obrót spraw.

Część personelu szpitala nie będzie miała zaufania do Marcina. Wszyscy wiedzą przecież, że już raz złamał zasady. Na czele niezadowolonych z pewnością stanie profesor Falkowicz (Michał Żebrowski). Uzna, że Molenda udowodnił, że stać go na wszystko, co najgorsze.