"Na dobre i na złe" odcinek 767. Hania i Michał wyznają sobie miłość! Wezmą ślub? [CO SIĘ WYDARZY]

W końcu nastąpi przełom w relacji Hani i Michała! W 767. odcinku "Na dobre i na złe" lekarze wyznają sobie miłość! Wilczewski się oświadczy? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 767. w środę, 12.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Choć Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Michał (Mateusz Janicki) wyraźnie coś do siebie czują, to wciąż nie byli gotowi na deklarację i prawdziwy związek. Teraz się to zmieni!

Kazia i Tadek znowu razem? Bardzo się do siebie zbliżą!Zobacz więcej

W 767. odcinku "Na dobre i na złe" do szpitala trafi modelka Ada (Martynika Kośnica), a Hania dowie się, że... jest ona dziewczyną Michała! Okaże się, że rzeczywiście znają się z aplikacji randkowej, ale to przeszłość. Lecz później Sikorka zobaczy, że nadal są blisko... Co gorsza zobaczy ukochanego również w towarzystwie Kasi (Ilona Ostrowska) i naprawdę się zdenerwuje. W końcu powie Michałowi, że nie chce ciągle patrzeć na jego byłe i wypisuje się z tego układu. Wtedy on zdobędzie się na szczere wyznanie. - Nie zostawię cię. Ani jutro, ani pojutrze, ani za osiemdziesiąt lat, kiedy będziemy siedzieć na ganku naszego domu, patrzą na prawnuki bawiące się w słońcu - powie.

Wilczewski zarzuci też Hani, że ich relacja to rollercoaster, on nie chce się już kłócić, a ona nie może wycofywać się za każdym razem, gdy jest trudno. To sprawi, że para wyzna sobie miłość!

- Cholernie się boję, ale okej! Chcę ciebie, nas i tych wnuków bawiących się w słońcu! - wyzna wreszcie Hania.

- Świetnie, bo cię kocham!

- Świetnie, bo ja ciebie też!

- Teraz będziemy żyć długo i szczęśliwie.

Czy teraz Wilczewski zdecyduje się na zaręczyny?

Lucyna jednak zostanie w Leśnej Górze? Znowu posunie się do oszustwa!Zobacz więcej