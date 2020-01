"Na dobre i na złe" odcinek 767. Marcin będzie świadkiem próby morderstwa! Zginie pielęgniarka z Leśnej Góry? [CO SIĘ WYDARZY]

W 767. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Marcin umówi się na spotkanie z Izą, pielęgniarką z Leśnej Góry. Zanim zdąży z nią porozmawiać, ktoś spróbuje ją zabić! Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 767. w środę, 12.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Filip Bobek) po raz kolejny znalazł się na celowniku prokuratury i mafii! Molenda nie chce się jednak załamywać... Udało mu się odzyskać prawo do wykonywania zawodu lekarza i stworzyć dobrą relację z Dominiką (Paulina Gałązka).

W 767. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Dominika zwierzy się ukochanemu, że chciałaby pojechać z nim do Paryża. Marcin zgodzi się na wyjazd, chce spełnić jej marzenie zanim choroba dziewczyny da o sobie znać. Kwietniewska od razu weźmie się za planowanie!

Chwilę później lekarz odbierze telefon z nieznanego numeru. Zadzwoni do niego Iza (Martyna Bazychowska), pielęgniarka, która pomagała mu przy akcji z Zubrzyckim (Filip Wałcerz). Powie, że jest ścigana przez gangsterów i pilnie chce się z nim spotkać.

Molenda przyjdzie w umówione miejsce, lecz zanim zdąży porozmawiać z Izą zobaczy, że stoi śledzi ją dwóch mężczyzn. Bandyci się na nią rzucą, wstrzykną jej tajemniczą substancję i wrzucą do rzeki! Marcin rzuci się jej na ratunek! Wyciągnie ją z wody i rozpocznie reanimację.

Marcin pozostanie pozostać przy Izie do czasu przyjazdu karetki. Nie zdąży przez to na samolot do Paryża. Dominika nie będzie zadowolona...