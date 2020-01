"Na dobre i na złe" odcinek 767. Matylda jednak będzie z Olkiem? Chłopak pojawi się na rodzinnej kolacji [CO SIĘ WYDARZY]

W 767. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Kasia ostatecznie zgodzi się na to, żeby Matylda spotykała się z Olkiem. Kto ją do tego przekona? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na dobre i na złe" odcinek 767. w środę, 12.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Matylda (Amelia Czaja) spotkała Olka (Marek Zawadzki), młodego motocyklistę z patologicznej rodziny. Falkowiczowi nie spodoba się nowy "przyjaciel" dziewczynki... Ona jednak ciągle będzie próbowała postawić na swoim! Hania i Michał wyznają sobie miłość! Wezmą ślub?Zobacz więcej W 767. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Falkowicz w dalszym ciągu nie będzie chciał słyszeć o jakiejkolwiek relacji między Matyldą a Olkiem. Zupełnie inaczej na sprawę spojrzy jednak Michał (Mateusz Janicki), który okaże córce zrozumienie i opowie o swojej młodzieńczej miłości do Kasi (Ilona Ostrowska). Wilczewski porozmawia ze Smudą i przekona ją, że Andrzej jest zbyt surowy dla Matyldy. W ten sposób nie uda się rozwiązać problemów dziewczynki. Kasia przyzna mu rację i po chwili namysłu zaprosi Olka na rodzinną kolację. Matylda będzie bardzo zadowolona z takiego obrotu spraw! Jak Falkowicz zareaguje na decyzję żony? Co wydarzy się w trakcie rodzinnego spotkania? Dowiemy się już wkrótce! Zobacz galerię https://www.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/