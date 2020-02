"Na dobre i na złe" odcinek 767. Michał i Kasia będą spiskować przeciwko Falkowiczowi! Zabiorą mu Matyldę? [CO SIĘ WYDARZY]

Michał wciąż niepokoi się o Matyldę, która jest stale kontrolowana przez Falkowicza. W 767. odcinku "Na dobre i na złe" powie "dość" i postanowi przekonać Kasię, by stanęła po jego stronie. Co z tego wyniknie? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 767. w środę, 12.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Ostatnio Falkowicz (Michał Żebrowski) nie może dogadać się z dorastającą Matyldą (Amelia Czaja). Teraz kością niezgody będzie dla nich znajomość nastolatki z Olkiem (Marek Zawadzki). Profesor zdecydowanie się jej sprzeciwi! Marcin wystawi Dominikę do wiatru! To koniec ich związku?Zobacz więcej W 767. odcinku "Na dobre i na złe" Matylda znów pokłóci się z Falkowiczem, aż w końcu ogłosi strajk głodowy, żeby tylko Andrzej pozwolił jej spotykać się z Olkiem. Całą sytuacją zaniepokoi się Michał (Mateusz Janicki), który będzie wspierać córkę. W końcu spróbuje namówić Kasię (Ilona Ostrowska), by również wzięła jej stronę - przeciwko mężowi! - Andrzej uważa, że nie możemy dać się szantażować…

- A ty się z nim zgadzasz? Moim zdaniem to on jest źródłem problemu! Ogranicza jej swobodę, kontakty, dzisiaj przytargał ją za sobą do szpitala jak jakiegoś więźnia!

- Potrafi być surowy, ale chce dobrze…

- Wiem jedno: przykręcanie śruby prowadzi do wzrostu ciśnienia i wybuchu!

- Mam spiskować z tobą przeciwko mężowi?

Co z tego wyniknie? Dzięki ich sojuszowi Falkowicz złagodnieje?