"Na dobre i na złe" odcinek 768. Grec zacznie grozić Marcinowi śmiercią! Lekarz zostawi Dominikę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 768. odcinku "Na dobre i na złe" prokutrator Grec dowie się, że Marcin znów ma problemy i każe mu odczepić się od Dominiki. Zacznie mu grozić! Sprawdź, co z tego wyniknie!

Niedługo Marcin (Filip Bobek) znów będzie miał kłopoty! Po śmierci pielęgniarki (Martyna Bazychowska), która pomagała mu sfingować śmierć Zubrzyckiego (Filip Wałcerz), Molenda znów trafi na celownik prokuratury...

W 768. odcinku "Na dobre i na złe" o wszystkim dowie się Grec (Jacek Mikołajczak), ojciec Dominiki (Paulina Gałązka). Postanowi zrobić wszystko, by odciąć się od lekarza z problemami. Spotka go pod szpitalem i w pewnym momencie zacznie otwarcie mu grozić! Wszystko dla dobra Dominiki...

- Zostaw Dominikę w spokoju! Jeżeli jej się coś stanie… Pojedziesz teraz do niej. Powiesz jej, że masz kogoś, że ci się znudziła, cokolwiek! Utniesz to.

- A jak nie?

- Jak nie, to ja cię zabiję…

Czy Molenda przestraszy się i zerwie z Dominiką?

