"Na dobre i na złe" odcinek 768. Wilczewska da synowi pierścionek zaręczynowy! Michał oświadczy się Hani? [CO SIĘ WYDARZY]

W 768. odcinku "Na dobre i na złe" Wilczewska wręczy synowi pierścionek, który kiedyś dostała od swojego męża. Czy to zmotywuje Michała do zaręczyn z Hanią? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 768. w środę, 19.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Michał (Mateusz Janicki) wyznają sobie miłość! Do tej pory wciąż nie mogli się dogadać, ale teraz ktoś spróbuje pomóc im przejść na dalszy etap tego związku...

W 768. odcinku "Na dobre i na złe" Michał wybierze się z matką do Baru pod Kroplówką. W pewnym momencie Barbara (Agnieszka Pilaszewska) zakończy rozmowę na tematy medyczne i niespodziewanie da synowi prezent. W pudełku, które otrzyma Michał, znajdzie się piękny pierścionek! Tym samym matka da mu do zrozumienia, że Hania jest kobietą jego życia i powinien coś z tym zrobić.

- Dostałam go od twojego ojca. Totalnie mnie zaskoczył. No i się zgodziłam. Chcę, żebyś go... Jeśli masz go komuś dać, to jestem przekonana, że teraz jest najlepszy moment. Nikt cię do niczego nie zmusza. To musi być twoja decyzja - poradzi mu.

Czy Michał rzeczywiście zdecyduje się oświadczyć Hani? Tego dowiemy się wkrótce!

