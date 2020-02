"Na dobre i na złe" odcinek 769. Szczepan przeprosi Agatę za swoje oskarżenia! Znowu się do siebie zbliżą? [CO SIĘ WYDARZY]

W 769. odcinku "Na dobre i na złe" Szczepan dowie się, że to nie Agata złożyła na niego donos. Przeprosi ją i dojdzie między nimi do szczerej rozmowy... Znowu się do siebie zbliżą? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na dobre i na złe" odcinek 769. w środę, 26.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Szczepan (Kamil Kula) jakiś czas temu oskarżył Agatę (Emilia Komarnicka-Klynstra), że doniosła na niego do urzędu imigracyjnego i przez to on i Lina (Izabela Perez) mają ciągłe kontrole. Woźnicka oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła, a teraz wyjdzie na jaw, kto za tym stoi... W 769. odcinku "Na dobre i na złe" Robert (Marcin Gaweł), były „adorator" Liny, który jeszcze kilka miesięcy temu był gotów wziąć z dziewczyną ślub, odwiedzi małżeństwo. U młodej pary pojawi się również kontrola z urzędu imigracyjnego, w wyniku której urzędnicy uznają, że związek Lipskich to fikcja! Wtedy Robert w końcu wyzna prawdę… - Przeze mnie to wszystko... Ja wysłałem ten donos!... Ale Bóg mi świadkiem, ani jednej nocy nie przespałem od tego czasu... Nawet spowiedź nie pomogła!(…) Zły byłem, bo Linusia ciebie wybrała… - powie. Dzięki temu Szczepan zrozumie, że jego oskarżenia przeciwko Agacie były bezpodstawne. Przeprosi ją i przyzna się przed byłą ukochaną do błędu. - Przepraszam, że pomyślałem…

- ...że jestem świnią, która wysyła donosy na nielegalnych emigrantów?

- Nie wiem, co mi przyszło do głowy... Przecież cię znam!

- I to lepiej niż ktokolwiek... Ta szczera rozmowa zbliży ich do siebie, ale czy dojdzie między nimi do czegoś więcej? Tego dowiemy się wkrótce!