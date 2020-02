"Na dobre i na złe" odcinek 770. Blanka spróbuje zatrzymać Maćka w kraju! On wepchnie ją w ramiona Radwana? [CO SIĘ WYDARZY]

W 770. odcinku "Na dobre i na złe" Blanka dowie się, że Maciek wyjeżdża z kraju i postanowi go zatrzymać. Uda jej się to czy pocieszy się ramionach Radwana? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na dobre i na złe" odcinek 770. w środę, 4.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Jakiś czas temu okazało się, że Blanka (Pola Gonciarz) i Maciek (Adam Bobik) nie są już razem. Consalida miała chyba nadzieje, że coś wydarzy się między nią a Radwanem (Mateusz Damięcki), ale na razie też nic z tego nie wyszło. Czy Blanka zostanie zupełnie sama? Marcin ucieknie policji! Będzie musiał się ukrywać?Zobacz więcej W 770. odcinku "Na dobre i na złe" Maciek przyjedzie do Leśnej Góry na badania i wyzna Radwanowi, że postanowił zostać wolontariuszem i polecieć do Senegalu. - Zostanę kucharzem w stołówce przy misji - powie i... poprosi Krzysztofa, by zajął się Blanką podczas jego nieobecności! Później Maciek spotka się z Blanką. Była ukochana spróbuje go zatrzymać, ale on nie zmieni swoich planów i ostatecznie się z nią pożegna. - Nie jedź! Dajmy sobie jeszcze jedną szansę...

- Wiesz, że zawsze będziesz dla mnie ważna...

- To zostań! Zamieszkamy razem... Zaczniemy wszystko od nowa, jeszcze raz! Nie możesz jechać... Musisz być pod kontrolą lekarzy! Nie zostawiaj mnie…

- Facet, którego naprawdę pokochasz, będzie prawdziwym szczęściarzem… Czy teraz Blanka wykorzysta okazję i pocieszy się w ramionach Radwana?