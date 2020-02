"Na dobre i na złe" odcinek 770. Kurator zjawi się w domu Falkowiczów! To sprawka Michała?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 770. odcinku "Na dobre i na złe" w domu Falkowiczów pojawi się kurator. Od razu pomyślą, że to sprawka Michała, który na nich doniósł! Jaka okaże się prawda? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 770. w środę, 4.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kasia (Ilona Ostrowska) i Andrzej (Michał Żebrowski) mają ostatnio spore problemy z Matyldą (Amelia Czaja). Nie pomaga fakt, że Michał (Mateusz Janicki) potępia metody wychowawcze Falkowicza i zaczął knuć za jego plecami...

W 770. odcinku "Na dobre i na złe" niespodziewanie w domu Falkowiczów pojawi się kurator, by przeprowadzić z nimi wywiad. Okaże się, że do sądu wpłynął wniosek o zmianę miejsca zamieszkania Matyldy! Falkowicz i Kasia będą zaskoczeni, bo nic nie wiedzą o żadnym wniosku! W końcu dojdą do wniosku, że może to być sprawka Michała. Smuda pojedzie do szpitala i zrobi mu awanturę, ale szybko okaże się, że jest niewinny.

Wyjdzie na jaw, że za wszystkim stoi... Matylda! Dlaczego to zrobiła?

