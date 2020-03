"Na dobre i na złe" odcinek 771. Dominika dowie się, że Marcin nadal ma romans z Julką! Zerwie z nim? [CO SIĘ WYDARZY]

W 771. odcinku "Na dobre i na złe" Dominika dowie się, co łączyło Marcina i Julkę! W dodatku nabierze przekonania, że ich romans trwa dalej! Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 771. w środę, 11.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Dominika (Paulina Gałązka) i Marcin (Filip Bobek) znowu nie mogą być szczęśliwi, bo Molenda został aresztowany. Obecnie ukrywa się przed policją, a zakochana Dominika wciąż mu wierzy i ufa mu.

W 771. odcinku "Na dobre i na złe" śledztwo przeciwko Marcinowi nabierze rozpędu. Prokurator Kąkol (Marcin Stec) spróbuje zmusić Julkę (Aleksandra Hamkało), by odwołała swoje zeznania które są jedynym dowodem na to, że Molenda jest niewinny. - Poszukuję przestępcy... Pani jest kobietą, która była z nim kiedyś związana. Może związana jest z nim nadal... Pani dała mu alibi. Kiedy go złapiemy, a on się przyzna, pani alibi okaże się kryciem, jeśli nie współpracą z mordercą… - powie, sugerując, że Burska za pomoc Molendzie może również trafić do więzienia.

Później Grec zrobi wszystko, by odsunąć Dominikę od Marcina, więc opowie córce o romansie, jaki połączył Molendę z Burską.

- Alibi dała mu anestezjolog ze szpitala, twierdząc, że w czasie morderstwa był przy tobie...

- A nie był?

- Ta anestezjolog była i być może jest nadal… jego kochanką. Przykro mi...

Dominika będzie w szoku! Czy zerwie z Marcinem?

