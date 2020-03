"Na dobre i na złe" odcinek 772. Konica zawiesi Barta za nielegalną operację! To koniec jego kariery w Leśnej Górze? [CO SIĘ WYDARZY]

W 772. odcinku "Na dobre i na złe" Bart wykona nielegalną operację, a Konica będzie musiał go zawiesić! To koniec jego kariery? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 772. w środę, 18.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Infekcja Kosy (Krzysztof Chudzicki) sprawiła, że Bart (Piotr Głowacki) musiał sięgnąć po inne rozwiązanie w swoim eksperymencie. Uznał, że musi pobrać komórki z mózgu pacjenta, co jest bardzo ryzykowne! Kolejny dramat Dominiki! Straci wzrok?!Zobacz więcej W 772. odcinku "Na dobre i na złe" komisja bioetyczna nie wyrazi zgody na operację, a Bart od razu uzna, że to zemsta Maksa (Tomasz Ciachorowski). Po kilku godzinach profesor się zbuntuje i wykona zabieg u Kosickiego wbrew woli komisji i wbrew prawu. Niestety pod koniec operacji na salę wtargnie policja! - Który z panów to Artur Bart?(…) Mieliśmy doniesienie, że jest tutaj przeprowadzana nielegalna operacja… - usłyszy. Personel od razu wyprosi funkcjonariuszy, ale to nie koniec kłopotów Artura... O wszystkim dowie się Konica i wezwie Barta na rozmowę. Dyrektor szpitala będzie musiał podjąć radykalne kroki! - Nie rozumiem, jak pan profesor mógł zrobić coś podobnego?! Mnie się to w głowie nie mieści! (…) Ja nie mam wyjścia… Muszę pana zawiesić w obowiązkach! (...)

- Nigdzie nie jest napisane, że nie można pobierać kawałka mózgu…

- Nigdzie nie jest napisane, że nie można pobierać kawałka mózgu…

- I nigdzie nie jest napisane, że wolno! Natomiast jest napisane, że nie wolno narażać życia pacjenta! Primum non nocere! Czy to koniec kariery Barta? Beger będzie mścił się na Barcie! Co ich łączy?