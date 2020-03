"Na dobre i na złe" odcinek 773. Dominika będzie w ciąży! Zostanie samotną matką? [CO SIĘ WYDARZY]

W 773. odcinku "Na dobre i na złe" Dominika dowie się, że jest w ciąży! W tym samym czasie Marcin zostanie znowu aresztowany... Grec zostanie samotną matką? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na dobre i na złe" odcinek 773. w środę, 25.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Dominika (Paulina Gałązka) i Marcin (Filip Bobek) nie mogą być choć przez chwilę szczęśliwi, bo ciągle zdarza się coś złego. W kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" Molenda będzie ukrywał się przed policją, której uciekł, a jego ukochana będzie miała kolejny rzut choroby.

W 773. odcinku "Na dobre i na złe" Marcin odwiedzi Greca (Jacek Mikołajczak) i wytłumaczy mu całą sytuację. Okaże się, że to Zubrzycki (Filip Wałcerz) wrabia go w dwa morderstwa! Prokurator od razu poradzi mu, by zgłosił się na policję i wszystko im opowiedział. Tymczasem Dominika będzie cały dzień wymiotowała, aż w końcu trafi na SOR. Julka (Aleksandra Hamkało) zacznie podejrzewać, że dziewczyna jest w ciąży, a Radwan (Mateusz Damięcki) to potwierdzi. Błogosławiony stan Dominiki zaniepokoi Barta (Piotr Głowacki). Przez ciążę będzie musiała odstawić leki na SM, a to przyspiesza rozwój choroby!

Tymczasem Marcin znowu da się aresztować i dowie się o ciąży ukochanej. Będzie bardzo zaskoczony, ale to go zmotywuje. Zatrudni prawnika, byle tylko oczyścić się z zarzutów, znów być z Dominiką i wspólnie oczekiwać narodzin dziecka.

Czy uda mu się wyjść z aresztu zanim zostanie ojcem?

