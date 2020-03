"Na dobre i na złe" odcinek 774. Marcin spotka się w więzieniu z Zubrzyckim! Dowie się, kto go wrabia? [CO SIĘ WYDARZY]

W 774. odcinku "Na dobre i na złe" Marcin trafi w końcu do więzienia, gdzie spotka... Zubrzyckiego! Czy w końcu dowie się, kto go wrabia? Sprawdź szczegóły!

Marcin (Filip Bobek) ciągle próbuje odkryć, kto wrabia go w dwa morderstwa. W końcu uznał, że to Zubrzycki (Filip Wałcerz), którego śmierć sfingował. Podzielił się tym z Grecem (Jacek Mikołajczak), który chyba w końcu uwierzył w jego niewinność, ale kazał mu się zgłosić na policję. Tym sposobem Molenda trafi do więzienia...

W 774. odcinku "Na dobre i na złe" Marcin spotka w areszcie śledczym... Zubrzyckiego! Niedługo później będzie świadkiem ataku, podczas którego inny osadzony spróbuje bandytę zabić! Molenda najpierw mu pomoże, a potem wreszcie będzie mógł się z nim skonfrontować.

Okaże się jednak, że Zubrzycki jest przekonany, że to Marcin zabił Fałata i Izę (Martyna Bazychowska) i to nie on go wrabia! Kiedy Grec się o tym dowie, od razu zacznie łączyć wszystkie fakty... Czy prokurator odkryje prawdę i pomoże Marcinowi oczyścić się z zarzutów?

