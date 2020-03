"Na dobre i na złe" odcinek 774. Michał oświadczy się Hani! Usłyszy "tak"? [CO SIĘ WYDARZY]

W 774. odcinku "Na dobre i na złe" Michał wręczy Hani pierścionek zaręczynowy, ale nie otrzyma żadnej odpowiedzi. W dodatku w życiu Sikorki pojawi się pewien mężczyzna... Czy w końcu lekarka zgodzi się wyjść za Wilczewskiego? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na dobre i na złe" odcinek 774. w środę, 1.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Michał (Mateusz Janicki) w końcu wyznali sobie miłość i są w stałym związku. Wilczewski dostał nawet od matki (Agnieszka Pilaszewska) pierścionek zaręczynowi, by wręczył go ukochanej... Czy wkrótce zobaczymy ślub lekarzy?

W 774. odcinku "Na dobre i na złe" Michał w końcu zdecyduje się dać Hani pierścionek od Barbary. Ona aż zaniemówi z wrażenia i pozostawi to bez odpowiedzi. Potem jednak szczęśliwa pochwali się Julce (Aleksadnra Hamkało) prezentem od Wilczewskiego. Niedługo później do Hani świętującej z Burską podejdzie znany reżyser komedii romantycznych, Marek Kellus (w tej roli Wojciech Medyński), i spróbuje ją poderwać.

Oczywiście mu się to nie uda, a w dodatku ulegnie wypadkowi i będzie potrzebował pomocy lekarskiej. Hania będzie musiała go operować, a wcześniej Kellus wyśle lekarce kwiaty, co bardzo nie spodoba się Michałowi i będzie bardzo zazdrosny. Koniec końców Hania oficjalnie przyjmie oświadczyny Wilczewskiego i zapewni go, że nie musi być o nią zazdrosny. - Kocham cię i chcę się z tobą zestarzeć - wyzna. Teraz już będą szczęśliwi?

