"Na dobre i na złe" odcinek 775. Beger zniszczy eksperyment Barta? Nastawi Kosę przeciwko niemu! [CO SIĘ WYDARZY]

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" Beger postanowi zrobić wszystko, by zaszkodzić Bartowi i zniszczyć jego eksperyment. Dlatego uda się do Kosy... Co zrobi? Sprawdź szczegóły!

Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie robił wszystko, by pokrzyżować plany Barta (Piotr Głowacki) i nie dopuścić do jego eksperymentalnej operacji. Co zrobi, by mu zaszkodzić?

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" odwiedzi w sali Kosę (Krzysztof Chudzicki) i spróbuje go zbuntować. Wmówi mu, że Arturowi nie chodzi o jego zdrowie, a o sławę. Przywoła także sprawę swojego brata

- Jest pan przygotowany do eksperymentu. Rozumie pan? Eksperymentu, który nie gwarantuje panu żadnych korzyści... Sądzi pan, że pan wstanie?

- A co pan może wiedzieć…

- No tak, niewiele. Mój brat powiedziałby panu znacznie więcej... gdyby żył.

Maks będzie też próbował wytrącić Barta z równowagi, a ten będzie o krok od wybuchu. W pewnym momencie Beger zacznie mu grozić! - Zniszczę cię za najmniejszy błąd! - powie. Potem bardziej mu się poszczęści, bo do szpitala trafi Martyna (Karina Węgiełek), była partnerka Kosy i będzie miała problemy z sercem. Maks to wykorzysta i powie Kosie, że jego dziecko może trafić do pogotowia opiekuńczego!

To w końcu zadziała, bo Kosa... odwoła operację! - Nie pozwolę, żeby moje dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego... Muszę się nim zająć!(...) Zostałem wskazany jako opiekun! - powie lekarzom, którzy za wszelką cenę spróbują zmienić go do zmiany zdania. Uda im się?