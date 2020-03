"Na dobre i na złe" odcinek 775. Kasia w końcu zajdzie w ciążę? Falkowicz będzie zachwycony! [CO SIĘ WYDARZY]

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" Kasia będzie miała wszystkie objawy ciąży, więc postanowi zrobić test ciążowy i badanie krwi. Co wykaże? Falkowicz zostanie ojcem? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 775. w środę, 8.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Falkowicz (Michał Żebrowski) od dawna marzy o synu. Niestety najpierw nie mógł przekonać Kasi (Ilona Ostrowska) do tego pomysłu, a później ich próby były nieudane. Czy teraz będzie inaczej?

Blanka szybko znajdzie nową miłość? Zainteresuje się nią Jorge!Zobacz więcej

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" Smuda będzie prawie pewna, że jest w ciąży, więc pójdzie do szpitala, żeby zrobić badanie na obecność hormonu beta hCG we krwi. Jeszcze tego samego dnia Falkowicz zaprosi żonę na kolację, by uczcić sukces operacji Kosy (Krzysztof Chudzicki). Profesor od razu zauważy, że Kasię coś gryzie.

- Duszko, coś się dzieje, zamyślona jakaś dziś jesteś.

- Niedobrze mi...

Po tych słowach Smuda pobiegnie do łazienki, a Andrzej nabierze nadziei, że zostanie ojcem! Następnego dnia Kasię znowu zacznie mdlić i postanowi zrobić test ciążowy, bo będzie zbyt niecierpliwa, by poczekać na wyniki badań krwi. Nieco później Falkowicz zaprosi żonę do kina, ale widząc łzę na jej policzku, tylko mocno ją przytuli i domyśli się, że znowu się nie udało...

Jeszcze tego samego dnia Kasia odbierze wyniki badań krwi... Czy one potwierdzą ciążę?

Michał oświadczy się Hani! Usłyszy "tak"? Zobacz więcej