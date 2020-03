"Na dobre i na złe" odcinek 775. Marcin wyjdzie z aresztu! W końcu dowie się, kto za tym wszystkim stoi... [CO SIĘ WYDARZY]

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" Marcin wyjdzie w końcu z więzienia i dowie się, kto stoi za wszystkimi jego kłopotami. Szefem całej akcji wcale nie jest prokurator Kąkol! Kto mu szkodzi? Sprawdź!

"Na dobre i na złe" odcinek 775. w środę, 8.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Filip Bobek) siedzi w areszcie śledczym za niewinność. Kiedy dowie się, że to nie Zubrzycki (Filip Wałcerz) go wrabia, od razu domyśli się, że za wszystkim stoi... prokurator Kąkol (Marcin Stec)!

W 775. odcinku "Na dobre i na złe" Grec (Jacek Mikołajczak) uwierzy w niewinność Marcina i postanowi mu pomóc, więc załatwi mu pomoc mecenas Smudy (Ilona Ostrowska). Spotka się też z Kąkolem i zacznie robić mu wymówki, że zataił przed nim ekspertyzę DNA, która potwierdza, że Molenda nie mógł być zabójcą. Wtedy właśnie ojciec Dominiki (Paulina Gałązka) dowie się, że Marcin został zwolniony z aresztu.

Na wolności Molenda od razu spotka się z Darią (Aleksandra Batko), żoną Zubrzyckiego. Wtedy okaże się, że to ona za wszystkim stoi i wykorzystała prokuratora, by go wrobić! Na szczęście ich rozmowę podsłuchają Grec i Kąkol, więc będą mogli ją aresztować.

Czy teraz Marcin wreszcie zazna spokoju?

