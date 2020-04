"Na dobre i na złe" odcinek 776. Jorge rozpocznie staż na pediatrii u Trettera! Przez dzieci sam zostanie pacjentem szpitala... [CO SIĘ WYDARZY]

W 776. odcinku "Na dobre i na złe" Jorge rozpocznie staż na pediatrii, ale pierwszy dzień będzie wręcz okropny! Dlaczego sam zostanie pacjentem szpitala? Sprawdź!

"Na dobre i na złe" odcinek 776. w środę, 15.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Jorge (Adrian Zaremba) do tej pory pracował jako lekarz w karetce. W 776. odcinku "Na dobre i na złe" zacznie staż na pediatrii, pod czujnym okiem Trettera (Piotr Garlicki).

Stefan od razu uprzedzi młodszego kolegę, że praca na jego oddziale wcale nie jest łatwa. Niestety Jorge bardzo szybko się o tym przekona! Gdy chłopak na chwilę zaśnie, dzieci pomalują mu całą twarz. Stażysta postanowi się zemścić, więc zabierze im kredki. Dzieci będą jednak sprytniejsze, bo posmarują je klejem i Jorge nie będzie mógł rozdzielić palców! Tym sposobem zostanie pacjentem Trettera i mu się pożali. W końcu uzna, że nie nadaje się do pracy z dziećmi!

- Leczenie dzieci nie jest łatwe...

- Nienawidzą mnie!

- Mi na stażu wrzucili środki przeczyszczające do kawy. A mojemu kumplowi zaszyli rękawy w fartuchu lekarskim.

- Nie zasłużyłem sobie na to!

- Poddaję się, panie doktorze... Mogę wypełnić dla pana wszystkie karty, wprowadzić dane pacjentów do systemu... ale nie nadaję się do pracy z dziećmi! Pediatria nie jest dla mnie!

Czy Jorge rzeczywiście podda się tak szybko?

