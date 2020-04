"Na dobre i na złe" odcinek 777. Lekarz z Czech zacznie pracować w Leśnej Górze! Komu wpadnie w oko? [CO SIĘ WYDARZY]

W 777. odcinku serialu "Na dobre i na złe" pracę w Leśnej Górze rozpocznie nowy lekarz, Czech Vaclav Homolka! Czego możemy spodziewać się po nowym bohaterze? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na dobre i na złe" odcinek 777. w środę, 22.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W ostatnich czasach kadry szpitala w Leśnej Górze zmieniają się dość dynamicznie! Jedni lekarze odchodzą, inni przychodzą. Już wkrótce do ekipy dołączy nowy lekarz z zagranicy! Kim będzie?

Hania złoży wypowiedzenie i wyjedzie z Leśnej Góry! Co przeskrobie Michał? Zobacz więcej

W 777. odcinku serialu "Na dobre i na złe" Radwan (Mateusz Damięcki) w szpitalnej toalecie natknie się na Czecha z raną głowy. Okaże się, że... to jego nowy podwładny, który właśnie ma zacząć pracę na ginekologii. Vaclav (Matej Matejka) szybko wzbudzi zainteresowanie płci pięknej. Lucyna (Anna Samusionek) zacznie go ostentacyjnie podrywać, wplatając do rozmowy wyrwane z kontekstu czeskie słowa. Sympatyczny Czech wpadnie także w oko Halince (Joanna Jarmołowicz), nowej salowej.

Nowy romans Agaty! Wyląduje w łóżku z... Maksem?!Zobacz więcej

Krzysztof natomiast od razu uda się do gabinetu Konicy (Robert Koszucki), aby wyjaśnić z nim całą sprawę. Nie spodoba mu się, że dyrektor zatrudnił nowego lekarza bez jego wiedzy. Konica ze spokojem wyjaśni, że to była decyzja ministerstwa, a Vaclav to słynny profesor i wybitny specjalista. Po wyjściu z gabinetu Radwan postanowi dowiedzieć się więcej o nowym podwładnym. Szybko odkryje, że doszło do pomyłki. Profesor to wujek zatrudnionego lekarza...

Mimo to Vaclav zostanie na stałe w Leśnej Górze. Nikt nie będzie się nawet domyślał, że ten sympatyczny mężczyzna skrywa pewną tajemnicę. Jaką? Tego dowiemy się z nowych odcinków!