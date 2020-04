"Na dobre i na złe" odcinek 777. Nowy lekarz to oszust! Krzysztof go zdemaskuje? [CO SIĘ WYDARZY

W 777. odcinku "Na dobre i na złe" Radwan zacznie szukać informacji o nowym lekarzu, który od razu mu się nie spodobał. Szybko odkryje, że Vaclav jest oszustem! Dlaczego? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 777. w środę, 22.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 777. odcinku "Na dobre i na złe" w szpitalu w Leśnej Górze pojawi się też nowy ginekolog: doktor Vaclav Homolka z Czech (w tej roli Matej Matejka). Konica (Robert Koszucki) zatrudni go bez konsultacji z szefem oddziału, co Radwanowi (Mateusz Damięcki) wcale się nie spodoba...

Nowy romans Agaty! Wyląduje w łóżku z... Maksem?!Zobacz więcej

Radwan od razu zażąda wyjaśnień, ale Konica powie mu, że miał telefon z ministerstwa, i dowiedział się, że jest to bardzo słynny profesor, więc nie miał wyjścia! A gdy nowy lekarz jednak podpisze kontrakt, Krzysztof odkryje, że doszło do pomyłki - bo Homolków jest dwóch! Oczywiście do Leśnej Góry wcale nie trafił ten właściwy...

- Ten tutaj ma na imię Zdenek i ma sześćdziesiąt pięć lat... a nasz ma na imię Vaclav i jest ze dwa razy młodszy! - powie Konicy, pokazując mu zdjęcia lekarzy znalezione w Internecie. Koniec komców Vaclav zostanie w Leśnej Górze i bardzo spodoba się żeńskiej części personelu!

Sympatyczny Czech będzie jednak ukrywał pewną tajemnicę... Homolka wyzna, że przyjechał do Polski z rodziną – żoną oraz córką, która gra na wiolonczeli i chce wziąć udział w prestiżowym konkursie muzycznym. Jego opowieść szybko jednak okaże się kłamstwem! Kto przyłapie go na oszustwie? Co ukrywa? Tego dowiemy się wkrótce!

Hania złoży wypowiedzenie i wyjedzie z Leśnej Góry! Co przeskrobie Michał? Zobacz więcej