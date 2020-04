"Na dobre i na złe" odcinek 778. Szczepan znów oświadczy się Linie! Wezmą drugi ślub, tym razem naprawdę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 778. odcinku "Na dobre i na złe" Lina szczęśliwie się odnajdzie. Szczepan będzie wniebowzięty, że znalazł żonę i postanowi zapewnić ją o swoim uczuciu. Znowu się jej oświadczy! Co ona na to? Sprawdź!

"Na dobre i na złe" odcinek 778. w środę, 29.04.2020

Już wkrótce Lina (Izabela Perez) i Szczepan (Kamil Kula) w końcu wyznają sobie miłość! Niestety niedługo później dziewczyna źle zrozumie słowa Agaty (Emilia Komarnicka-Klynstra), uzna, że Lipski jest z nią tylko z litości i nagle zniknie!

W 778. odcinku "Na dobre i na złe" Szczepan będzie obwiniał Agatę, że to przez nią Lina od niego uciekła. Woźnicka uzna, że musi mu pomóc i zatrudni prywatnego detektywa. Detektyw Matwiej (Bartłomiej Nowosielski) w końcu znajdzie Linę i doniesie Agacie, że ta pracuje teraz w wietnamskim barze.

Lekarka natychmiast tam pojedzie i powie żonie Szczepana, że wszystko, co mówiła, to kłamstwo. - On cię kocha, szaleje z niepokoju. Wróć do domu - poprosi, co w końcu przekona Linę do pojechania z nią do Leśnej Góry. Szczepan zapewni żonę, że chce spędzić z nią życie, a wieczorem... uklęknie przed nią i się jej oświadczy! - Chcę to zrobić jeszcze raz - wyszepcze.

Lina się zgodzi? Teraz już będą szczęśliwi?

