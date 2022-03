"Na dobre i na złe" odcinek 842. Wilczewski zostanie aresztowany! Zaskakujące zarzuty [CO SIĘ WYDARZY]

W 842. odcinku "Na dobre i na złe" w szpitalu zjawi się policja i niespodziewanie aresztuje Michała! Za co? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 842. w środę, 6.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 842. odcinku "Na dobre i na złe" w szpitalu w Leśnej Górze zjawi się policjanci, którzy będą badać sprawę śmierci Piotra Korbana (Mikołaj Roznerski). Oznajmią Dagmarze (Maryla Morydz), że szukają Michała (Mateusz Janicki).

Agata oficjalnie dyrektorem szpitala! Beger da jej wyjątkowy prezentZobacz więcej

Kiedy go znajdą, niespodziewanie oznajmią mu, że jest zatrzymany i mają nakaz prokuratora! Wilczewski będzie w szoku i nie będzie miał pojęcia o co chodzi.

- Jest pan zatrzymany w celu odprowadzenia do aresztu. Mamy nakaz wystawiony przez prokuratora.

- Za co?

- Nie możemy o tym z panem rozmawiać. Zarzuty przeczyta panu prokurator.

- To jakaś pomyłka. Nic złego nie zrobiłem. Za co mnie aresztujecie?

- Pójdzie pan po dobroci?

- Czemu? Nie możecie mnie aresztować tak po prostu!

- Możemy. Pójdzie pan z nami.

- Panowie, nie możecie mnie zabrać nie mówiąc za co. Mam prawo zadzwonić do swojego adwokata, muszę przekazać innemu lekarzowi swoich pacjentów.

Lekarz pozna zarzuty dopiero podczas rozmowy z prokuratorem - okaże się, że oskarża go o nieumyślne spowodowanie śmierci. - Jest pan podejrzewany o to, że w wyniku nieprawidłowego postępowania lekarskiego przyczynił się pan do śmierci pańskiego pacjenta Piotra Korbana - usłyszy. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność?

Radwan powie Kubie, że jest jego ojcem! Jak zareaguje na to chłopiec i Asia?Zobacz więcej