"Na dobre i na złe" odcinek 844. Michał oskarżony o morderstwo?! Lekarze się od niego odwrócą? [CO SIĘ WYDARZY]

W 844. odcinku "Na dobre i na złe" Michał usłyszy zarzuty. Okaże się, że ma poważne problemy w związku ze śmiercią Korbana! Lekarze z Leśnej Góry będą musieli decydować, czy stanąć za lekarzem czy ratować szpital... Co zrobią?

"Na dobre i na złe" odcinek 844. w środę, 20.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 844. odcinku "Na dobre i na złe" prokurator Siekierski (Marek Kalita) poinformuje w końcu Michała (Mateusz Janicki), że jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci! Wilczewski nie będzie wiedział, o co chodzi.

Perfidna intryga Jacyno! Dojdzie do rękoczynów! Zobacz więcej

W końcu oskarżyciel zdradzi, że chodzi o operację Piotra (Mikołaj Roznerski)! Co gorsza, Siekierski zasugeruje, że Michał zabił rywala z zazdrości o Hanię (Marta Żmuda Trzebiatowska). - Nigdy nie skakaliście sobie do oczu? Nigdy nie pobił się pan z Korbanem? I proszę się dobrze zastanowić, zanim pan coś powie, bo wszystko może być użyte przeciwko panu… Nigdy nie życzył pan Korbanowi śmierci? - zapyta go.

Ważne rzeczy będą działy się także w Leśnej Górze, bo gdy prokurator poinformuje szpital, że Wilczewski został oficjalnie oskarżony, Maks (Tomasz Ciachorowski) uświadomi Agacie (Emilia Komarnicka-Klynstra), że kłopoty może mieć przez to cała placówka. - Wystarczy lekkie niedoprecyzowanie w diagnozie, a już można skarżyć lekarza o przyczynienie się do śmierci… Dobrze o tym wiesz. Będziesz chronić siebie czy jego? - zapyta zaczepnie.

Filip spróbuje poderwać Blankę! Radwan od razu wkroczy do akcji... Zobacz więcej

Woźnicka zwoła w końcu oficjalne zebranie, by zapytać swoich pracowników o zdanie. - Ostateczną decyzję podejmę ja, ale chcę znać państwa zdanie... Czy, żeby się chronić, szpital powinien złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez doktora Wilczewskiego? Kto z państwa jest za?… Kto przeciw?

Po drugim pytaniu podniesie się las rąk i lekarze murem staną za kolegą - nawet Beger! Jak dalej potoczą się losy Michała?