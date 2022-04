"Na dobre i na złe" odcinek 844. Perfidna intryga Jacyno! Dojdzie do rękoczynów! [CO SIĘ WYDARZY]

W 844. odcinku "Na dobre i na złe" Tadek odkryje, że Jacyno jest oszustem! Będzie tak wściekły, że dojdzie do rękoczynów! Co zrobi Tomasz? Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 844. w środę, 20.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Odkąd Jacyno (Antoni Sałaj) dołączył do zespołu lekarzy w Leśnej Górze, sprawia tylko kolejne kłopoty! Tym razem ich ofiarą padnie Tadek (Marcin Urbanke)...

W 844. odcinku "Na dobre i na złe" do szpitala trafi Małgosia (Marta Ormaniec). Dziewczyna bardzo ucieszy się na widok Tadka, bo będzie przekonana, że łączy ich... internetowy romans! - To ty!? Mój doktor! Mój Fernando! To przecież ty... Nie poznajesz mnie? Jeszcze się nie spotkaliśmy, ale znam na pamięć twoje zdjęcia... Dostałeś moje! (...) Przecież chciałeś się spotkać, ja też.. Tyle ciepłych słów... - usłyszy zaskoczony Borucki.

Tadek postanowi od razu wyjaśnić sprawę. Szybko odkryje, że za wszystkim stoi Tomasz, który podszył się pod niego na jednym z portali randkowych. Rzuci się na Jacyno z pięściami!

- Wiem, że to ty... Ty to zrobiłeś! Podszyłeś się pode mnie...

- Nie wiem, o czym mówisz!

- Nie mogę w to uwierzyć... Co chciałeś osiągnąć?! To takie... głupie! To obrzydliwe tak wykorzystywać czyjąś potrzebę bliskości, czułości...

- Przesadzasz...

- Zamknij się już! Przysięgałeś! Składałeś przysięgę, że... Skrzywdziłeś pacjentkę! Skrzywdziłeś człowieka! Jak tak można!? Powinienem ci obić mordę... Choćbyś zdobył wszystkie tytuły, nigdy nie będziesz lekarzem!

Jak to się skończy?

