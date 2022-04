"Na dobre i na złe" odcinek 845. Michał nie wyjdzie z aresztu! Na pierwszej rozprawie zostanie oskarżony o zabójstwo! [CO SIĘ WYDARZY]

W 845. odcinku "Na dobre i na złe" Michał stanie przed sądem, ale ku jego wielkiemu zaskoczeniu, nie zostanie uwolniony z aresztu. Prokurator sprawi, że zostanie zmieniona kwalifikacja czynu - teraz Wilczewski będzie odpowiadał za zabójstwo! Sprawdź szczegóły!

"Na dobre i na złe" odcinek 845. w środę, 27.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Michał (Mateusz Janicki) został niespodziewanie aresztowany. Okazało się, że jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci Piotra (Mikołaj Roznerski)!

W 845. odcinku "Na dobre i na złe" Michał spotka się ze swoją prawniczką - mecenas Zofią Zając (w tej roli Katarzyna Raduszyńska) - a ta od razu ruszy do akcji. Niestety kilka godzin później oboje czekać będzie bolesna niespodzianka, bo pierwsze starcie w sądzie wygra prokurator (Marek Kalita). - Według prokuratury i zebranych przez nią dowodów Michał Wilczewski działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Piotra Korbana... Sąd przychyla się do wniosku prokuratury o zmianę kwalifikacji czynu na art. 148, czyli zabójstwo - usłyszy lekarz i będzie w prawdziwym szoku!

- Co?… Pani mecenas, co się dzieje?! To jakiś żart! Ja jestem niewinny!

- Będziemy się odwoływać…

- Wracam do aresztu? Jakim prawem?!

- Sąd upomina oskarżonego!

Na tym problemy Wilczewskiego jednak wcale się nie skończą, bo Siekierski zawrze po cichu układ z innym oskarżonym - o pseudonimie „Banan” - proponując mężczyźnie łagodniejszy wyrok w zamian za szpiegowanie w areszcie Michała! Uda mu się go pogrążyć?

