"Na dobre i na złe" odcinek 846. Nowi lekarze w Leśnej Górze! Beger wda się w nowy romans? [CO SIĘ WYDARZY]

W 846. odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry trafi czworo studentów z Akademii Medycznej, którzy zaczną w szpitalu swoją praktykę. Oliwia (Irmina Liszkowska), Lena (Weronika Zubowicz), Julek (Mateusz Dymidziuk) oraz Łukasz (Dominik Mirecki) trafią pod opiekę Begera (Tomasz Ciachorowski).

Maks przygotuje ich na to, że praca na bloku operacyjnym nie jest łatwa. Lekarz szybko zwróci uwagę na dwie stażystki - nieśmiałą i skromną Oliwię, która będzie miała sporą wiedzę oraz na Lenę, która jest pewna siebie i swojego seksapilu i uważa, że więcej można osiągnąć sprytem niż ciężką pracą. Lena postanowi wykorzystać skłonność Maksa do romansów i opowie o swoim planie Oliwce.

- Popytałam trochę o niego. Krążą plotki, że to niezły perwers...

- Nie sądzę, że tak łatwo da się podejść...

- To jest facet, prawda? Prosty mechanizm!

Z kolei jeden ze stażystów, Łukasz, będzie próbował podlizać się Begerowi dając mu pyszną kawę. Niestety osiągnie tym odwrotny cel, bo tylko podpadnie Maksowi. - Jeśli sądzi pan, że coś w ten sposób zyska, od razu wyprowadzam z błędu... Lizusostwo to nie jest sposób ani na studia, ani na życie! - ostrzeże go. Julek także nie poradzi sobie najlepiej, niedługo później Beger wyrzuci go z sali operacyjnej, gdy ten zzielenieje podczas operacji serca...

Jak potoczą się dalsze losy stażystów? Czas pokaże!

